村山市によりますと、きょう午前９時３８分ごろ、山形県村山市の大倉地域南原地区で、道路を北から南へ横断するクマ１頭が目撃されました。 体長はおよそ１．５メートルとみられています。 その後の目撃はないということです。 市が注意を呼びかけています。