【写真】佐久間大介のニューヘア／以前は長めのピンクヘア／ヘアアレンジまとめ Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramのストーリーズとXを更新。『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開し、注目を集めている。 ■佐久間大介、笑顔で“ラヴィットポーズ” 佐久間は「#ラヴィット！ はじまるよ！！」とつづり、番組セット前で撮影した写真を投稿した。 公開された写真では、白のユニフォ&