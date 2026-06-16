【写真】Mrs. GREEN APPLE×AIの集合ショット／大森元貴ソロショット／『テレビ×ミセス』場面写真 他 Mrs. GREEN APPLEの公式Xが更新。6月15日に放送された『テレビ×ミセス』（TBS系）のオフショットが公開され、反響を呼んでいる。 ■大森元貴の個性派コーデに注目 同投稿では、番組出演への感謝をつづるとともに、メンバー3人の笑顔ショットに加え、「Story」でコラボしたAIとの集合ショットを公開。 ミセ