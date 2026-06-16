16日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前日比83.08円（-0.12％）安の6万9234.42円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は430、値下がりは1078、変わらずは50と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は161.91円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＳＢＧ が148.03円、ディスコ が24.2円、ＴＤＫ が18.6円、レーザーテク が13.68円と並んだ。