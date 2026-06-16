16日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数499、値下がり銘柄数812と、値下がりが優勢だった。 個別ではピーバンドットコムがストップ高。山王、ネオマーケティング、ミライアル、ＣＥホールディングス、ＩＣなど6銘柄は年初来高値を更新。北川精機、テラプローブ、日本精鉱、テクミラホールディングス、浅香工業は値上がり率上位に買われた。 一方、ＴＡＮＡＫＥＮ、構