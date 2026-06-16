16日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比37.8％減の2983億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同42.7％減の2194億円だった。 個別ではＮＥＸＴＭＳＣＩジャパンカントリー指数 、グローバルＸＵＳＲＥＩＴ・トップ２０ 、グローバルＸ半導体・トップ１０－日本株式