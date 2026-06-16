16日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数229、値下がり銘柄数302と、値下がりが優勢だった。 個別ではＴｅｒｒａＤｒｏｎｅがストップ高。ユカリア、ＳｍｉｌｅＨｏｌｄｉｎｇｓは一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイグループホールディングス、ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、ＡＨＣグループ、Ｚｅｎｋｅｎは年初来高値を更新。パワーエックス、フルッタフルッタ、タイミー、イメ