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16日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ157133 -39.7 77910 ２. 野村日半導 2074348.25846 ３. 野村日経平均 15708 -58.5 72420 ４. 日経Ｄインバ 12629 -41.42667