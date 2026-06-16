いま気になる話題について、街の皆さんにお話を聞いてきました。（藤井アナウンサー）「先日、日本中を熱狂させた国民的アイドルグループ・嵐の活動が終了しました。きょうはあなたがいまハマっていること・推し活を聞いていきます。ちなみに私はもう見ての通り、サッカー日本代表を何年だろう、ずーっと応援していますよ。最後までがんばれ！日本」『いまあなたが“推し”ていること、ハマっていることは