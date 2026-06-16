俳優・白洲迅（33）の妻でタレントの竹内渉（39）が16日までに自身のインスタグラムを更新。2人の子供たちとコストコショッピングショットを披露した。現在、2歳・長男、1歳・長女のママである竹内。「コストコへこの子供2人乗せれるカートに息子と娘を乗せてみたかったから嬉しかった」とつづり、2人の子供たちと座らせたカートを押す黒のロングワンピースを着た姿を公開した。「ラップや、キッチンのお掃除シートネ