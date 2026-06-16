◇インターリーグドジャース−レイズ（2026年6月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は右飛に倒れた。相手先発のニック・マルティネスは18〜20年まで日本ハムで、21年はソフトバンクでプレーした元NPB右腕。1ボール1ストライクからの3球目、「日本で学んだ」というチェンジアップを狙って鋭い打球を放ったが、右翼フェン