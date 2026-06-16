幼稚園経営で得た所得を過少申告して約３７００万円を脱税したとして、東京国税局が、私立幼稚園理事長兼園長の男（７７）（神奈川県大和市）を所得税法違反容疑で横浜地検に告発したことが、関係者の話でわかった。関係者によると、理事長は個人事業主として経営する同市内の幼稚園の事務長に指示して収入の一部を除外したほか、経費を水増しして申告し、２０２１年から３年分の所得計約１億２５００万円を隠し、所得税計約３