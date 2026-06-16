モデルの長谷川潤（40）が14日、自身のインスタグラムを更新。40歳を迎え、自然豊かな場所で夫とリフレッシュ時間を満喫する様子を公開した。【動画】「幸せそう」「仲良いですね！」長谷川潤＆再婚夫の“ラブラブ夫婦旅“長谷川は「Reminding myself to widen my capacity to let love inー to fully receive it without question#celebrating40 #embodiment」と、40歳を祝い再婚した夫とのラブラブなひとときを収めた動画