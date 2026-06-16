MLBは15日（日本時間16日）、来月開かれるドラフト会議の指名候補が実技のアピールや身体検査を行う「2026年MLBドラフト・コンバイン」の参加者を発表。昨秋にNPBのドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（21）、オリックスから6位指名を受けたジョージア大・石川ケニー投手（22）らが名を連ねた。2026年のドラフト・コンバインはダイヤモンドバックスが本拠とするアリゾナ州フェニ