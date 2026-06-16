【ロサンゼルス＝増田知基】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、イラン代表が１５日（日本時間１６日）、米ロサンゼルスでニュージーランドとの初戦に臨んだ。スタジアム付近では、イランの現体制に反対する住民らが抗議活動を行った。ロサンゼルスには、イランの首都テヘランと掛け合わせて「テヘランゼルス」と呼ばれるコミュニティーがあり、イランの現在の国家運営に反発する難民や亡命者らが多い。スタ