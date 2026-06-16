日本のダブバンドの先駆け「MUTE BEAT」などでの活躍で知られるサウンドエンジニア、DJのDub Master Xが16日までにXを更新。天皇陛下の発言について私見を述べた。天皇陛下は11日の記者会見で、皇族数の確保策の議論に触れ「制度に関わる事項については私から言及することは控えたい」と述べた上で「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」と表明した。天皇陛下の発言はSNS上でも拡散され、話題となったが