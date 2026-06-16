中国江蘇省蘇州市の太湖湖畔に立ち並ぶマンション＝5月（共同）【北京共同】中国国家統計局が16日発表した5月の新築住宅価格指数は、主要70都市の7割超に当たる52都市で前月よりも下落した。下落は前月から3都市増えた。上昇したのは16都市で、浙江省杭州や広東省深センなどだった。2都市が横ばいとなった。市場の需給をより反映しやすい中古住宅の指数は57都市で下落し、前月から3都市増えた。上昇は10都市で、北京や河南省鄭