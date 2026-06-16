「カブス−ロッキーズ」（１５日、シカゴ）カブスのピート・クローアームストロング外野手（２４）が今季ＭＬＢ初のサイクル安打を達成した。２５年７月１２日にツインズのバイロン・バクストンがパイレーツ戦で達成して以来、３５０度目。カブスでは昨年３月３１日アスレチックス戦でのカーソン・ケリー以来、１１人目。リグレーフィールドで達成されるのは１９９３年５月９日のマーク・グレース（カブス）以来、３３年ぶり