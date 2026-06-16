高杉真宙（29）飯豊まりえ（28）近藤芳正（64）鈴木保奈美（59）の4人が、舞台「リラティブリー・スピーキングこの人、わたしのお父さん」（27年3月、東京・シアタークリエ）に出演することが16日、発表された。67年にロンドンにて初演され、350ステージを超えて続演された大ヒット作。うそと誤解が織りなす勘違いをテーマにした物語が、森新太郎氏の演出により新しいコメディーとして生まれ変わる。4人だけが出演する舞台で、高