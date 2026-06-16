サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１５日（日本時間１６日）、１次リーグＧ組が始まり、ベルギーとエジプトが１−１で引き分けた。格上のベルギーを相手に、エジプトが堂々と渡り合った。この日が３４歳の誕生日だったサラーが実績通りの存在感を発揮し、チームに自信にもたらす先制点をアシストした。イングランド・プレミアリーグのリバプールで９季にわたって活躍し、４度のリーグ得点王。注目度は群を