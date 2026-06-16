Photo Illustration by Alberto Mier/CNN/Getty Images/AP（CNN）主要7カ国首脳会議（G7サミット）が15日、フランス東部エビアンで開幕した。トランプ氏はここ数カ月、G7首脳らの大半を再三にわたって侮辱し、かつては敬意を払っているように見えた首脳らとの過去の遺恨を再燃させたばかりか、新たな確執まで生み出している。最近の怒りの根底にあるのは、各国首脳が米・イスラエルによる対イラン戦争に加わろうとしなかったことだ