元NHKのフリーアナウンサー武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に16日、出演。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグF組の日本の初戦となったオランダ戦で、1点目を決めた中村敬斗に関係した意外な接点を披露した。中村が中1から5年間在籍していたユースチームの生方修司監督と、「お知り合いなんですってね」と同じくMCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太から話を振