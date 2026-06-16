【hololive Dreams スナック vol.3 うま塩味】 6月16日 発売 価格：253円 サイバーエージェントは、スナック菓子「hololive Dreams スナック vol.3 うま塩味」を本日6月16日に発売した。価格は253円。 本商品はVTuber事務所「ホロライブプロダクション」初のAndroid/iOS用リズムゲーム「hololive Dreams（ホロドリ）」のゲームオリジナルイラストシ