世界で250万人動員の大ヒットを記録したセドリック・クラピッシュ監督最新作『La Venue de l’avenir（原題）』が、邦題を『モネと時間旅行』として、9月18日より公開されることが決定。併せて、場面写真7点が解禁された。【写真】家族と人生をめぐる感動作『モネと時間旅行』場面写真ノルマンディーの草原に佇む、長い間閉ざされていた古い屋敷。相続の権利を持つのは、面識のない30人以上の一族だった。土地開発のために屋敷