【ブランド名：t.m.pモデル名:OPBタイプ（正式名称不明）】（東京都ベース太郎29歳）国立の楽器屋で偶然見つけた、おしゃれな見た目のプレシジョンベース。その時たまたまプレベの購入を検討していたこともあり、早速試奏してみました。そしたら、自分の狙ってた音がドンピシャで出てきて、驚きながら気がついたら持ち帰っていました。音の傾向としては、少し腰高なプレベ。その理由はボディ材がバスウッドであるということ