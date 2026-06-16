見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「旅立ち」（第57回）が16日に放送され、妹・安（早坂美海）が結婚について大きな決断を下すと、ネット上には「もー安！」「それでいい」「安！よかった！」などの声が集まった。【写真】宗一（上杉柊平）、やさしい！安と槇村（林裕太）の兄・宗一（上杉柊平）の結婚に向けて、両家の顔合わせが行われたものの