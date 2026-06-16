【ナッシュビル（米テネシー州）１５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本代表の北中米Ｗ杯初戦オランダ戦（２△２）で登場した、巨大ホワイトボードの真相が明らかになった。同戦ではベンチの森保監督らがピッチに向けて、「４５」「２」など大きな文字で数字の書かれたホワイトボードを掲げる姿が話題となっていた。チームは１５日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの