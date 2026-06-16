◆米大リーグドジャース―レイズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰後３試合目で、初回先頭の第１打席は右飛に倒れた。２ストライクからの３球目、７９・８マイル（約１２８・４キロ）チェンジアップに反応したが、外角の見逃せばボール球だったこともあり、飛距離