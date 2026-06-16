2026北中米ワールドカップ（W杯）期間中、日本国内で再び旭日旗が登場した。2022年カタールW杯に続き、今大会でも同様の論争が繰り返されている。日本は15日（日本時間）、米テキサス州アーリントンのダラス・スタジアムで行われた北中米W杯グループリーグF組第1戦で、強豪オランダと2−2で引き分けた。劇的なドローに、日本のサッカーファンは街へ繰り出し歓喜に沸いた。しかし、その過程で一部のファンが旭日旗を掲げた。旭日旗