K-POPの世界的な広がりと韓国大衆文化の地位向上に貢献したアイドルグループBLACKPINK（ブラックピンク）を題材にした記念切手が発売された。韓国郵政事業本部は15日、ソウル中央郵便局でBLACKPINK記念切手10種と記念切手パックを公開した。BLACKPINK記念切手には、グループのデビューから現在までの音楽活動の歩みが盛り込まれている。K-POP女性アーティストを題材にした記念切手が発行されるのは今回が初めてだ。記念切手は16日