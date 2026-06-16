米国の戦略資産であるB−52戦略爆撃機が本土で墜落し、搭乗者8人が死亡したと伝えられた。AP通信やCNNテレビによると、カリフォルニア州ロサンゼルス（LA）の北東に位置するエドワーズ空軍基地は15日（現地時間）、フェイスブックで「ボーイングB−52ストラトフォートレス戦略爆撃機1機が午前11時20分、離陸直後に墜落した」と発表した。続いて「救助隊が現場に即座に出動し、状況に対応中」と伝えた。軍関係者はこの事故で爆撃機