グループNMIXX（エンミックス）のメンバー、ソリュンがワールドツアーコンサート中に激しい腰痛に見舞われながらも、涙をこらえてステージに立ち、感動を呼ぶ一方で、心配の声も集まっている。最近、SNSやオンラインコミュニティでは、ソリュンが公演中に腰を押さえながら苦しそうに振り付けをこなし、ついにはこらえきれず涙を流す映像が拡散され、話題となった。普段は明るいエネルギーを見せているソリュンが痛みに耐える姿に、