6月15日の早朝5時からNHK総合で放送された「FIFAワールドカップ2026・日本×オランダ」の、関東地区での番組平均世帯視聴率は27.1%、番組平均個人視聴率は14.8%。毎分最高視聴率は世帯34.9%(時刻6時54分、6時55分)、個人19.7%(時刻6時54分、6時55分)だった。ビデオリサーチが調査し、16日に発表した。 なお、4時から放送された「FIFAワールドカップ2026・直前情報」の番組平均世帯視聴率は5.1%、試合後の7時