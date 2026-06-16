16日午前10時（日本時間）、米ロサンゼルススタジアムでキックオフのホイッスルが響けば、イランの選手たちは武者震いするだろう。ワールドカップ（W杯）に向けたこの4年間は生存がかかる道のりだったからだ。自国政府による監視、戦争、外交的冷遇という三重苦を乗り越えて立つことになった舞台だ。苦難の始まりは4年前のカタールW杯に遡る。当時、母国は「ヒジャブ未着用女子大生の不審死事件」で反政府デモの炎に包まれていた。