韓国陸軍のある部隊で、妊娠中の女性軍人大尉が上官による暴言やいじめに苦しめられた末に流産したとの疑惑が浮上した。事実関係の確認に乗り出した軍は、「調査結果に基づき厳正に措置する予定だ」と明らかにした。15日、軍によると、陸軍は首都軍団所属のA中佐を対象に監察調査を進めている。部署長であるA中佐は、B大尉（女性軍人）ら勤務評定権限を持つ部下に対し、暴言や罵声を日常的に浴びせ、不当な指示を出すなど、職場内