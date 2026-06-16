サーティワンにて発売されている、好きなアイスクリームがホイップクリームやカラースプレー、チョコレートのトッピングでキャラクターに変身するハッピーフレンズから「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」が登場。オリジナルのシールスリーブも付いた、食べたあとも楽しく遊べるアイスクリームが「アンパンマン」と「ばいきんまん」の2種類ラインナップされます☆ サーティワン「ハッピーフレンズ アンパンマン