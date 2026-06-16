１３日、天津美術館の無形文化遺産体験エリアで、天津市東麗区の無形文化遺産「筋角木伝統弓」を体験する人。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津6月16日】中国の「文化・自然遺産デー」（6月第2土曜日）に当たる13日、天津市のメイン会場イベントが天津美術館で開かれた。体験プログラムの一つ「無形文化遺産の手仕事技の心に触れる」エリアも多くの来場者でにぎわった。同エリアは天津美術館で開催中の天津文化遺産