【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 2−2 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）【映像】母国ファン指摘の「怠慢な動き」（実際の様子）オランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンに、母国ファンから批判が殺到している。日本代表の得点シーンにおける「怠慢な動き」が原因だ。オランダ代表は日本時間6月15日、FIFAワールドカップ2026のグループF第1節で日本代表と対戦。二度のリードを守りきれず、2−2のド