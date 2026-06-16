◇W杯北中米大会1次リーグG組イラン ― ニュージーランド（2026年6月15日ロサンゼルス）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグG組の第1戦が15日（日本時間16日）に行われ、イラン（FIFAランク20位）が米西部カリフォルニア州ロサンゼルスでニュージーランド（同85位）との初戦に臨んだ。戦争状態にあった米国とイランは直前に戦闘終結に向けた覚書に同意したが、試合前日と当日しか米国滞在が許されないなど、イ