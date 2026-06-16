東京・文京区のホテルで都心では珍しいホタルの光が、庭園をやさしく彩っています。【映像】幻想的な空間でホタルが光る様子（実際の映像）白い霧が庭園を覆う幻想的な景色の中、水辺や木々の間にホタルが姿を現し、淡い光がゆっくりと浮かび上がります。ホテル椿山荘東京ではゲンジボタルを飼育していて、都心にありながらホタルをゆっくりと鑑賞することができます。子ども「（Qホタル見るの初めて？）初めて」「きれいだ