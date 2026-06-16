幼稚園の理事長が約3700万円脱税した疑いで東京国税局に刑事告発されました。刑事告発されたのは、神奈川県大和市で幼稚園を経営する徳重裕士理事長（77）です。徳重理事長は、幼稚園の事務長に指示して、収入の一部を除外させたり経費を水増しさせたりする手口で、2023年までの3年間で約1億2500万円の所得を隠して所得税約3700万円を脱税した疑いが持たれています。不正に得た金は、自身の預金口座に貯蓄していたほか、投資に充て