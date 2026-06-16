小泉進次郎防衛大臣は16日の閣議後会見で、前日15日の参議院決算委員会において立憲民主党の議員から「自衛隊は経済的に厳しい子が行く」との発言があった件について、改めて見解を述べた。発言はその場で撤回されたものの、大臣として黙っているわけにはいかないという強い思いを語った。 【映像】立憲議員が発言→小泉大臣「怒り」の猛反論の瞬間（実際の様子）小泉防衛大臣は、大臣就任以降に各地域の駐屯地や基地を訪