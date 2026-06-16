女優の高島礼子(61)が15日、自身のインスタグラムを更新。プライベートでの「タコパ女子会」を報告した。高島は「久々のタコパ女子会焼くのに夢中美味しく出来ました」と書き出し、率先して焼く姿を披露。「そしてタコが残り、持ち帰りました」食品トレーにラップをしたタコを入れたバッグを持つ自撮りも披露した。この投稿にファンからは「焼くのに集中してるの可愛い珍しいショットですね」「礼子さん、めちゃ真剣