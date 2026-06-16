俳優の福士蒼汰（33）が16日、都内で行われた『デル・テクノロジーズブランドアンバサダー就任式＆トークセッション』に出席した。【全身ショット】まるでサラリーマン PCを持ちビシッとスーツをきめた福士蒼汰ブランドアンバサダーに就任した福士は「普段、PCは身近な存在で、持ち運んでいるので、魅力を感じさせてもらい、どんどん使わせていただきたいなと思います」と喜びのコメント。その後、同商品を手にした福士は「