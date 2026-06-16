立憲民主党の斎藤国会対策委員長は16日、前日行われた参議院決算委員会で「豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ」などと自説を展開した同党の古賀千景議員を厳重注意したと明らかにした。斎藤氏は、「自衛隊に行く子供たちは経済的に厳しい。豊かな子どもたちは自衛隊とかならない」との古賀議員の発言への見解を記者から問われ、「極めて配慮に欠ける発言であったと思う」と述べた。そして、「古賀議員が委員会の中で謝罪し