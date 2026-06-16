16日、上野賢一郎厚生労働大臣は会見で、糖尿病治療薬「マンジャロ」などの適正使用について注意喚起を行うことを明らかにした。【映像】上野厚労相「マンジャロは臨床試験ではダイエットなどの効果は証明されていない」上野大臣は「マンジャロは2型糖尿病のみを効能効果として承認されており、臨床試験ではダイエットなどの効果は証明されておらず、本来の目的以外で使用した場合、思わぬ健康被害が生じる可能性があります。