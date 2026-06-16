【エビアン＝上地洋実、ジュネーブ＝田島大志】先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）が１５日、フランス南東部エビアンで開幕した。初のサミット参加となった高市首相は、初日に行われたワーキングディナーで、中東情勢や対中国を意識したサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化に向けてＧ７の結束を呼びかけた。１５日夜の歓迎式典で、議長国フランスのマクロン大統領夫妻がレマン湖を望む会場で各国首脳を出迎えた