福岡県福智町で車2台が衝突、幼い子供4人を含む合わせて7人が病院に搬送されました。15日午後8時半すぎ、福智町で「車同士の衝突事故。子供4人がけがをしていて生後2カ月の乳児が車外に放り出された」と消防に通報がありました。警察によりますと、バイパスを直進していた普通乗用車と側道から出てきた普通乗用車が出合い頭に衝突したということです。この事故で生後2カ月から5歳までの子供4人を含むあわせて7人が病院に搬送されま