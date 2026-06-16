犬の呼吸が普段と違うときに考えられる理由5つ 人間のように「苦しい」「つらい」と言葉で伝えられない犬にとって、呼吸の変化は異変が起きている重要なサインです。一時的なものから、中には一刻を争う重大な病気が隠れていることもあります。 もし愛犬の呼吸が乱れていたら、以下のような理由の可能性があるのかを探ってみてください。 1.体温調節によるもの 犬は体温が上がると口を開けて「ハァハァ」と浅く早