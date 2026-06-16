ABEMAが、6月13日に開催された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』を全編無料生中継し、関連動画の総再生回数が2,000万回を突破したことが明らかになった。 （関連：【画像あり】“おひな様”こと長浜広奈のものまねを本人が見ている中披露したMAZZELのSEITO） ABEMAでは、「Premiere Ceremony」から「レッドカーペット」、「Grand Ceremony」まで約11時間にわたり、独自の特別編成で生中継を実施。